Berke Akçam'dan Altın Madalya

Milli atlet Berke Akçam, Almanya'da düzenlenen FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda (Universiade) altın madalya kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre Rhine-Ruhr şehrinde devam eden oyunlarda ay-yıldızlı sporculardan Berke Akçam, 400 metre engellide koştu.

Yarışmada Berke Akçam, 49.29'luk derecesiyle birinci olarak Türkiye'yi kürsünün en üst basamağında temsil etti.