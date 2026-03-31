Berke Kosova: Milli Takımımızın kibirden uzak olması lazım
Berke Kosova: Milli Takımımızın kibirden uzak olması lazım

31.03.2026 14:58
D-Smart Spor Spikeri Berke Kosova, Kosova-Türkiye karşılaşması öncesinde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kosova'nın hücum hattına dikkat çeken Kosova, Milli Takım'ın sahaya disiplinli ve mütevazı bir oyun anlayışıyla çıkması gerektiğini vurguladı.

A Milli Futbol Takımı'nın Kosova ile oynayacağı karşılaşma öncesinde futbol kamuoyunda heyecan artarken, D-Smart Spor Spikeri Berke Kosova mücadeleye dair önemli analizlerde bulundu. Kosova'nın kısa sürede büyük bir gelişim gösterdiğini belirten Kosova, karşılaşmanın sanıldığı kadar kolay geçmeyeceğini ifade etti. Milli Takım'ın turnuvalara katılmayı alışkanlık haline getirmesi gerektiğini vurgulayan Kosova, bu süreçte takımın oyun disiplinini ve mental yapısını doğru yönetmesinin kritik önem taşıdığını dile getirdi.

"KOSOVA MOTİVASYONUYLA TEHLİKELİ BİR RAKİP"

Berke Kosova'ya göre Kosova, futbolda kısa sürede büyük bir sıçrama yapan ve dikkatle analiz edilmesi gereken bir takım konumunda. "Kosova çok zor bir seviyeden çok çabuk zirveye gelen bir takım" diyen Kosova, rakibin bu karşılaşmaya tarihinin en önemli maçlarından biri olarak baktığını ifade etti.

Kosova Milli Takımı'nın sahada büyük bir birliktelik sergilediğini belirten Kosova, "Karşımızda inanılmaz derecede motive olmuş bir oyuncu grubu var" sözleriyle rakibin psikolojik üstünlüğüne dikkat çekti. Ona göre Kosova sahada sadece bireysel performanslarla değil, takım halinde mücadele eden ve savaşan bir yapıyla öne çıkıyor. Bu durum, özellikle deplasman atmosferinde Türkiye için ciddi bir sınav anlamına geliyor.

"MİLLİ TAKIMIN EN BÜYÜK SINAVI: DİSİPLİN VE DOĞRU OYUN"

Milli Takım'ın bu karşılaşmada en büyük avantajının tecrübe olduğunu belirten Kosova, iki takım arasında ciddi bir deneyim farkı bulunduğunu söyledi. Ancak bu farkın sahaya doğru yansıtılması gerektiğini vurgulayan Kosova, "Milli Takımımızın kibirden uzak olması lazım" diyerek mental yaklaşımın önemine dikkat çekti.

Kosova'nın hücum hattının Türkiye için en büyük tehdit olduğunu belirten Kosova, bu bölgeye karşı ekstra önlem alınması gerektiğini ifade etti. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın tercihlerini de değerlendiren Kosova, bazı konularda fazla ısrarcı davrandığını ve takımın potansiyelini tam anlamıyla ortaya koyamadığını savundu.

Karşılaşmaya dair tahminini de paylaşan Kosova, iki takımın da gol bulabileceğini ifade ederken, Orkun'un ilk 11'de başlaması gerektiğini dile getirdi. Kosova'ya göre bu karşılaşma, A Milli Takım'ın sadece skor değil, karakter anlamında da önemli bir test vereceği mücadelelerden biri olacak.

Vincenzo Montella, Milli Takım, Arda Güler, Türkiye, Kosova, Futbol, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
