Berke Özer'den tarihi performans - Son Dakika
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Berke Özer'den tarihi performans

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Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta kaleci Berke Özer, yaptığı kurtarışlarla 15 kurtarışla maça damga vurdu.

01.12.2024 22:42  Güncelleme: 22:59
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takımın puan kaybettiği maçta Eyüpspor kaleci Berke Özer yaptığı kurtarışlarla öne çıktı.

14 KURTARIŞ YAPMIŞTI

24 yaşındaki kaleci yaptığı 14 kurtarışla maça adeta damga vurdu. Galatasaray, 53 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. 28 kez rakip kaleyi yoklayan sarı kırmızılı takım 14 kez isabet buldu. Galatasaray 4.7 gol beklentisinden sadece 2 gol çıkarabildi. Sarı kırmızlı futbolcular Eyüpspor kalecisi Berke Özer'i geçemedi.

REKOR YİNE GALATASARAY'A KARŞIYDI

Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı maçı Galatasaray karşısında oynayan Berke Özer (12), aynı zamanda bu sezon ligde en yüksek sayıya ulaşan kaleci oldu.

Berke Özer\'den tarihi performans

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Son Dakika Spor Berke Özer'den tarihi performans - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Sadece Beşiktaş:
    MALUM CAMİA YİNE AĞLAMAYA BAŞLAMIŞ DAVİNSON SANCHEZ DENİLEN ŞAHIS HER MAÇ KIRMIZI KART YEMESİ GEREKİRKEN SARI KART ZOR VERİLİYOR BU ÜLKEDE ADALET İÇİN EN SON AĞLAYACAK TAKIMSINIZ REZİLLİĞİNİZİ KİRLİ TARİHİZİ BİLİYORUZ . 11 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    Maçın Yıldızı Oldu Evlat 8 1 Yanıtla
  • Ankara null:
    hakem....... 0 1 Yanıtla
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