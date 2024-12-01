Berke Özer\'den tarihi performans

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takımın puan kaybettiği maçta Eyüpspor kaleci Berke Özer yaptığı kurtarışlarla öne çıktı.

14 KURTARIŞ YAPMIŞTI

24 yaşındaki kaleci yaptığı 14 kurtarışla maça adeta damga vurdu. Galatasaray, 53 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. 28 kez rakip kaleyi yoklayan sarı kırmızılı takım 14 kez isabet buldu. Galatasaray 4.7 gol beklentisinden sadece 2 gol çıkarabildi. Sarı kırmızlı futbolcular Eyüpspor kalecisi Berke Özer'i geçemedi.

REKOR YİNE GALATASARAY'A KARŞIYDI

Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı maçı Galatasaray karşısında oynayan Berke Özer (12), aynı zamanda bu sezon ligde en yüksek sayıya ulaşan kaleci oldu.