Berke Özer: 'Kulübümde Çok Mutluyum!' - Son Dakika
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Berke Özer: 'Kulübümde Çok Mutluyum!'

09.06.2025 10:50
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A Milli Takım kalecisi Berke Özer, Eyüpspor'da mutlu olduğunu ve transferle ilgili gelişme olmadığını belirtti.

A Milli Takımı ve Eyüpspor'un başarılı file bekçisi Berke Özer, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili "Sözleşmeli oyuncuyum, karar kulübümün. Olduğum yerde, kulübümde olmaktan çok mutluyum. Tabii ki de zaman zaman böyle söylentiler oluyor ama şu an için ciddi herhangi bir şey yok. Olursa da hem kulübümüzün çıkarları doğrultusunda hem bizlerin isteği doğrultusunda oturur konuşuruz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne yönelik hazırlıkları kapsamında oynanan özel maçta ABD'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Süper Lig ekibi Eyüpspor forması giyen 25 yaşındaki file bekçi Berke Özer bu mücadelede ilk kez milli formayı terletirken, duygularını Demirören Haber Ajansı'na aktardı. Maçtan önce herkesin kendisine destek olduğunu ifade eden Berke, "Bu ekibin içerisinde olduğum için çok mutluyum. Oynayıp, oynamamak açıkçası gerçekten önemli değil. Çünkü burada milli takım forması giyiyoruz. Oynayanlara da destek oluyoruz. Çok güzel bir ekibimiz, çok güzel bir jenerasyonumuz var. Aynı şekilde kaleci ekibimizde öyle. Herkes bana destek oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Tabii ki de çok mutluyum. Takım olarak iyi bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum. Benim de ilk maçımdı. İnşallah da devamı gelir" diye konuştu.

'GOLE TAKILMIYORUM AMA TABİİ Kİ KENDİMİZİ GELİŞTİRMEMİZ LAZIM'

ABD karşılaşmasında yenilen golü de değerlendiren 25 yaşındaki file bekçi, "Eğer kolayı seçersek gelişemeyiz. Her top kurtarılabilir. Her şeyin daha iyisi vardır. Tabii ki o top da kurtarılabilirdi. Maçın başı konsantrasyon eksikliği mi diyeyim artık ama çok şükür kazanmayı bildik. Hep birlikte mücadele ettik. Çok mutluyum. Gole takılmıyorum ama tabii ki kendimizi geliştirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

'KULÜBÜMDE ÇOK MUTLUYUM'

Transferiyle alakalı herhangi bir ciddi gelişmenin olmadığını, Eyüpspor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Berke Özer, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok güzel bir sezon geçirdik. Bunu da milli takımla taçlandırdım. İkinci maçımızdan sonra önümde bir tatil var. Sözleşmeli oyuncuyum, karar kulübümün. Olduğum yerde, kulübümde olmaktan çok mutluyum. Tabii ki de zaman zaman böyle söylentiler oluyor ama şu an için ciddi herhangi bir şey yok. Olursa da hem kulübümüzün çıkarları doğrultusunda hem bizlerin isteği doğrultusunda oturur konuşuruz. Ama şu an için herhangi bir gelişme ya da bir anlaşma hiçbir şey yok."

'ARDA HOCANIN BİZE ÇOK FAYDASI VE DESTEĞİ OLDU'

Shakhtar Donetsk'in başına geçen teknik direktör Arda Turan'ın kariyeri için çok mutlu olduğunu, kendisinin bunu hak ettiğini söyleyen Berke, "Arda hoca için çok mutluyuz. Gerçekten hem ülkemizi hem de kendisini Avrupa'da temsil etme fırsatı yakaladı. İnsanlar bazen diyor ki 'Çok iyi bir hoca olacak' ben buna katılmıyorum. Çünkü şu an bile çok iyi bir hoca. Gerçekten saha içi ve saha dışı inanılmaz bir insan. Bize çok faydası ve desteği oldu. Zaten bu sonuçlara da takımdaki oyuncuların performanslarına da yansıdı. Onun için en hayırlısını, en güzelini diliyorum. Çünkü onu hak ediyor. Selçuk hocamızı da uzun zamandır tanıyorum. Onun da aramıza katılmasından çok mutlu oldum. İnşallah hep birlikte birbirimizi daha iyi yerlere taşıyacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

Milli Takım, Berke Özer, Politika, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Berke Özer: 'Kulübümde Çok Mutluyum!' - Son Dakika

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