Berke Özer ve Enes Ünal yeniden A Milli Takım aday kadrosuna döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Berke Özer ve Enes Ünal yeniden A Milli Takım aday kadrosuna döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Berke Özer ve Enes Ünal yeniden A Milli Takım aday kadrosuna döndü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Berke Özer ve Enes Ünal yeniden A Milli Takım aday kadrosuna döndü
Haber Videosu

Ay-yıldızlılar, 12 Kasım'da Belçika ile oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi mücadelesinin hazırlıklarına Riva'da devam ediyor. Berke Özer ve Enes Ünal uzun aranın ardından yeniden aday kadroda yer alırken, Serhat Öztaşdelen ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edildi.

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta 12 Kasım Perşembe günü Belçika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor. Ay-yıldızlı ekipte uzun bir aranın ardından aday kadroya davet edilen Berke Özer ve Enes Ünal ise yeniden milli formaya kavuşmanın heyecanını yaşıyor.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalarına devam eden Ay-yıldızlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Belçika maçına hazırlanıyor. Kariyerini Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de sürdüren Berke Özer ile İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen Enes Ünal da uzun bir ara sonrasında yeniden aday kadroda yer alan isimler arasında bulunuyor.

BERKE ÖZER, FORMA GİYMESİ HALİNDE 1 YIL 5 AY SONRA KALEYİ KORUYACAK

Berke Özer son olarak Ekim 2025'te milli davet almış, izinsiz olarak kamptan ayrılması sonrası aynı dönemde yerine Muhammed Şengezer kadroya dahil edilmişti. Yaklaşık 1 yıldır milli davet almayan ve A Milli Takım formasını son olarak 11 Haziran 2025'te Türkiye'nin Meksika'ya 1-0 mağlup olduğu hazırlık karşılaşmasında giyen Berke Özer, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı aday kadroda yer buldu. 26 yaşındaki file bekçisi, Belçika karşılaşmasında forma şansı bulması halinde 519 gün sonra yeniden milli takımın kalesini koruyacak.

ENES ÜNAL, YAKLAŞIK 2 YIL SONRA YENİDEN MİLLİ TAKIM KADROSUNDA

Ay-yıldızlı formayı son olarak 16 Kasım 2024'te Türkiye'nin Galler ile 0-0 berabere kaldığı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında giyen Enes Ünal, 1 yıl 11 ay sonra yeniden A Milli Takım kadrosuna çağrıldı. Yaşadığı uzun ve talihsiz sakatlık süreçleri sonrası yeniden toparlanan ve kariyerine İspanya'da devam 29 yaşındaki golcü oyuncu milli takım adına bir kez daha UEFA Uluslar Ligi'nde forma giymeyi bekleyecek.

SERHAT ÖZTAŞDELEN İLK MAÇINI BEKLİYOR

Öte yandan kariyerini Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da sürdüren kaleci Serhat Öztaşdelen de A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edildi. 21 yaşındaki file bekçisi, Belçika veya Fransa karşılaşmalarında forma şansı bulması halinde ilk kez A Milli Takım için ter dökmüş olacak.

A Milli Futbol Takımı, 12 Kasım'da Belçika ile karşılaştıktan sonra 15 Kasım Pazar günü deplasmanda Fransa'ya konuk olacak.

Kaynak: DHA
Milli TakımBerke ÖzerEnes ÜnalBelçikaFutbolGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
19 yaşındaki gencin son anları kamerada Feci şekilde savruldu 19 yaşındaki gencin son anları kamerada! Feci şekilde savruldu
Aziz Yıldırım’dan sürpriz teklif Dirk Kuyt’ın Fenerbahçe’deki yeni görevi belli oldu Aziz Yıldırım'dan sürpriz teklif! Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu
Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak İlk 11 değişiyor Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak! İlk 11 değişiyor
ABD’de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı ABD'de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
Altın yatırımcısına kötü haber 46 ayın en büyük kaybı Altın yatırımcısına kötü haber! 46 ayın en büyük kaybı
Galatasaray’da Batrakov kararı Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor Galatasaray'da Batrakov kararı! Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor
Türkiye ve Fransa’dan Yunanistan’ı çıldırtacak hamle Görüşmeler hızlandı Türkiye ve Fransa'dan Yunanistan'ı çıldırtacak hamle! Görüşmeler hızlandı
TFF duyurdu: Süper Lig ve 1. Lig’de maçların seyrini etkileyecek yeni karar TFF duyurdu: Süper Lig ve 1. Lig'de maçların seyrini etkileyecek yeni karar
20:54
Lamine Yamal, yolda durdurduğu iki gençten bakın ne istedi Karşılığında hediye de verdi
Lamine Yamal, yolda durdurduğu iki gençten bakın ne istedi! Karşılığında hediye de verdi
20:11
Alanyaspor’da Joao Pereira ile yollar ayrıldı
Alanyaspor'da Joao Pereira ile yollar ayrıldı
19:47
Savcılık, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin rapora itiraz etti
Savcılık, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin rapora itiraz etti
19:47
Önce Pogba şimdi de o Amedspor dünyaca ünlü yıldıza kanca attı
Önce Pogba şimdi de o! Amedspor dünyaca ünlü yıldıza kanca attı
19:45
Hükümet kurulamadan İsrail Meclisi göreve başladı, Herzog yeniden seçim uyarısı yaptı
Hükümet kurulamadan İsrail Meclisi göreve başladı, Herzog yeniden seçim uyarısı yaptı
19:44
Ankara’da kar sürprizi
Ankara'da kar sürprizi
19:00
Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor
Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor
18:36
400 milyon Euro çöp oldu gitti Avrupa’nın en başarısız kulübü ilan edildiler
400 milyon Euro çöp oldu gitti! Avrupa'nın en başarısız kulübü ilan edildiler
18:25
Kurtlar Vadisi’nin efsanesi geri dönüyor Cerrahpaşalılar film oluyor
Kurtlar Vadisi'nin efsanesi geri dönüyor! Cerrahpaşalılar film oluyor
18:00
Fenerbahçe’den sürpriz hamle Pep Guardiola’nın yardımcısını getiriyorlar
Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Pep Guardiola'nın yardımcısını getiriyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 21:27:20. #7.12#
SON DAKİKA: Berke Özer ve Enes Ünal yeniden A Milli Takım aday kadrosuna döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android