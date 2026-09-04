Berlin'de FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk gün 8 maçla tamamlandı - Son Dakika
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Berlin'de FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk gün 8 maçla tamamlandı

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FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Berlin'de başladı; ilk gün oynanan 8 maçta ev sahibi Almanya, İspanya'ya 83-53 yenildi. Türkiye, Belçika'ya 89-75 mağlup olurken ABD, Çin'i 94-61 yendi.

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda ilk maçlar tamamlandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen organizasyonun ilk gününde 8 karşılaşma oynandı.

Dört grupta yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Japonya-Mali: 102-97

İspanya-Almanya: 83-53

B Grubu:

Güney Kore-Nijerya: 99-81

Macaristan-Fransa: 53-99

C Grubu:

Avustralya-Porto Riko: 70-54

Belçika- Türkiye: 89-75

D Grubu:

ABD-Çin: 94-61

Çekya-İtalya: 54-63

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Berlin'de FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk gün 8 maçla tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Berlin'de FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk gün 8 maçla tamamlandı - Son Dakika
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