Berlin'de FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk gün 8 maçla tamamlandı

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda ilk maçlar tamamlandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen organizasyonun ilk gününde 8 karşılaşma oynandı.

Dört grupta yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Japonya-Mali: 102-97

İspanya-Almanya: 83-53

B Grubu:

Güney Kore-Nijerya: 99-81

Macaristan-Fransa: 53-99

C Grubu:

Avustralya-Porto Riko: 70-54

Belçika- Türkiye: 89-75

D Grubu:

ABD-Çin: 94-61

Çekya-İtalya: 54-63