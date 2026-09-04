Berlin'de FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk gün 8 maçla tamamlandı
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Berlin'de başladı; ilk gün oynanan 8 maçta ev sahibi Almanya, İspanya'ya 83-53 yenildi. Türkiye, Belçika'ya 89-75 mağlup olurken ABD, Çin'i 94-61 yendi.
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda ilk maçlar tamamlandı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen organizasyonun ilk gününde 8 karşılaşma oynandı.
Dört grupta yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Japonya-Mali: 102-97
İspanya-Almanya: 83-53
B Grubu:
Güney Kore-Nijerya: 99-81
Macaristan-Fransa: 53-99
C Grubu:
Avustralya-Porto Riko: 70-54
Belçika- Türkiye: 89-75
D Grubu:
ABD-Çin: 94-61
Çekya-İtalya: 54-63
Kaynak: AA
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