Berlin'deki FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda Almanya ve Macaristan çeyrek finale yükseldi
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nın beşinci gününde Almanya, Güney Kore'yi 94-56 yenerek çeyrek finale çıktı. Macaristan da Japonya'yı 84-63 mağlup etti ve çeyrek finalde Almanya ile birlikte mücadele hakkı kazandı.
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda çeyrek final eleme heyecanı başladı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen turnuvanın beşinci gününde 2 karşılaşma oynandı.
Günün ilk maçında Macaristan, Japonya'yı 84-63 yenerek çeyrek finale yükseldi. Diğer müsabakada ise Almanya, Güney Kore'yi 94-56 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Çeyrek finalde Macaristan, ABD ile karşılaşacak. Almanya ise Belçika ile mücadele edecek.
Dünya Kupası'nda çeyrek final eleme heyecanı, yarın oynanacak Porto Riko-Çin ve İtalya-Avustralya maçlarıyla tamamlanacak.
Kaynak: AA
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