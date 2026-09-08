Berlin'deki FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda Almanya ve Macaristan çeyrek finale yükseldi

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda çeyrek final eleme heyecanı başladı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen turnuvanın beşinci gününde 2 karşılaşma oynandı.

Günün ilk maçında Macaristan, Japonya'yı 84-63 yenerek çeyrek finale yükseldi. Diğer müsabakada ise Almanya, Güney Kore'yi 94-56 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek finalde Macaristan, ABD ile karşılaşacak. Almanya ise Belçika ile mücadele edecek.

Dünya Kupası'nda çeyrek final eleme heyecanı, yarın oynanacak Porto Riko-Çin ve İtalya-Avustralya maçlarıyla tamamlanacak.