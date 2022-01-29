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Bertolacci Kayserispor'a alışıyor - Son Dakika

Bertolacci Kayserispor'a alışıyor

29.01.2022 16:27

- Bertolacci Kayserispor'a alışıyor Kayserispor'un İtalyan futbolcusu Andre Bertolacci sarı-kırmızılı formayı giymek için çalışıyor.

- Bertolacci Kayserispor'a alışıyor

KAYSERİ - Kayserispor'un İtalyan futbolcusu Andre Bertolacci sarı-kırmızılı formayı giymek için çalışıyor.

Kayserispor'un ara transfer döneminde Karagümrük'ten transfer ettiği Andre Bertolacci, Antalya kampının en çalışkan isimlerinden birisi. Kayserispor formasını ilk olarak Kasımpaşa maçında giyen İtalyan futbolcu, Hatayspor maçında ilk 11'de sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Antalya'daki antrenmanların iyi geçtiğini ifade eden Andre Bertolacci, "Burada her şey çok güzel. Günde 2 antrenman ile çalışmalarımız devam ediyor. Atmosferimiz ve ortamımız çok güzel. Önümüzdeki Hatay maçına en iyi şekilde hazırlanıyoruz" dedi.

Bertolacci Kayserispor'a alışıyor
Bertolacci Kayserispor'a alışıyor

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Kayserispor, Karagümrük, Antalya, İtalyan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bertolacci Kayserispor'a alışıyor - Son Dakika Spor


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