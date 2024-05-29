Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı - Son Dakika
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Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı

Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı

A Milli Takım'ın EURO 2024 için belirlenen geniş kadrosunda bulunan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi. Ümit Milli Takım, İskoçya ile yapacağı özel maçın ardından A Milli Takım ile birlikte kamp yapacak ve antrenman maçları oynayacak.

29.05.2024 22:17
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A Milli Takım'ın EURO 2024 için belirlenen geniş kadrosunda bulunan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı.

Ümit Milli Takımı, 3 Haziran'da İstanbul'da İskoçya ile özel maçta karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. A ve Ümit Milli Takım teknik ekiplerinin yapmış olduğu ortak çalışma neticesinde, her iki milli takım 4 Haziran'da Bologna'da oynanacak İtalya- Türkiye A Milli özel maçının ardından 11 Haziran'a dek beraber kamp yapacak ve birbirlerine karşı iki antrenman maçı oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı - Son Dakika

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