Spor

A Milli Takım'ın EURO 2024 için belirlenen geniş kadrosunda bulunan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı.

Ümit Milli Takımı, 3 Haziran'da İstanbul'da İskoçya ile özel maçta karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. A ve Ümit Milli Takım teknik ekiplerinin yapmış olduğu ortak çalışma neticesinde, her iki milli takım 4 Haziran'da Bologna'da oynanacak İtalya- Türkiye A Milli özel maçının ardından 11 Haziran'a dek beraber kamp yapacak ve birbirlerine karşı iki antrenman maçı oynayacak. - İSTANBUL