Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi - Son Dakika
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Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi

Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım\'ın aday kadrosuna dahil edildi

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için belirlenen geniş kadrosunda yer alan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi. Ümit Milli Futbol Takımı, İskoçya ile yapacağı özel maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

29.05.2024 21:48
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A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için belirlenen geniş kadrosunda yer alan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın EURO 2024 için belirlenen geniş kadrosunda bulunan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı" ifadelerine yer verildi.

Ümit Milli Futbol Takımı, 3 Haziran'da İstanbul'da İskoçya ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

A Milli Takım, 4 Haziran'da Bologna'da oynanacak İtalya - Türkiye özel maçının ardından Ümit Milli Takım ile 11 Haziran'a dek beraber kamp yapacak ve birbirlerine karşı iki antrenman maçı oynayacak.

Kaynak: DHA

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