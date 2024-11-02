Beşiktaş 1-0 Kasımpaşa: İlk Yarı

- Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada Rafa Silva'nın pasında sol kanatta topla buluşan Ernest Muçi, ceza sahası içi sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya da çarpıp kaleci Andreas Gianniotis'de kaldı.
22. dakikada Arthur Masuaku kullandığı hatalı taç atışında topu önünde Nuno da Costa, ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
34. dakikada sağ taraftan Claudio Winck'in yerden içeri çevirdiği topu Emirhan Topçu ayağıyla uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza sahası dışına açılan topa Haris Hajradinovic'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
41. dakikada kendi yarı alanından sol çaprazdan ceza sahasına giren Ciro Immobile'nin vuruşunda kaleci Andreas Gianniotis topu kornere çeldi.
45+3. dakikada sol taraftan Arthur Masuaku'nun ortasında arka direkte Ernest Muçi topu ağlara gönderdi. 1-0
Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Çimen, Samet Çavuş
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Al-Musrati, Salih Uçan, Joao Mario, Bahtiyor Zaynutdinov, Can Keleş, Emrecan Terzi, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Kevin Rodrigues, Loret Sadiku, Mamadou Fall, Haris Hajradinovic, Antonin Barak, Ben Ouanes, Nuno da Costa
Yedekler: Ali Emre Yanar, Gökhan Gül, Cafu, Josip Brekalo, Erdem Çetinkaya, Jhon Espinoza, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Aytaç Kara, Yunus Atakaya
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Gol: Ernest Muçi (dk. 45+3) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Emirhan Topçu (Beşiktaş), Antonin Barak (Kasımpaşa)
Son Dakika › Spor › Beşiktaş 1-0 Kasımpaşa: İlk Yarı - Son Dakika
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