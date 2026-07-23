Beşiktaş 1-0 Önde - Son Dakika
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Beşiktaş 1-0 Önde

23.07.2026 22:05
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Beşiktaş, Midtjylland karşısında 1-0 önde, ilk yarı performansı dikkat çekti.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Beşiktaş, sahasında Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Orkun'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Oh ön direkte kafayla topu içeri çevirdi. Salih'in kale alanı solundan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direk dibinden auta gitti.

15. dakikada Friday Ubi Etim, orta sahada Djalo'ya yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

22. dakikada Oh ile girdiği duvar pası sonrası ceza sahası girişinde topla buluşan Olaitan'ın uygun pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak soldan auta gitti.

26. dakikada Cerny'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Orkun'un plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-0

29. dakikada İlhan Fakılı'nın sol taraftan ortasında Murillo'nun kale alanı önünden gelişine vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü. Orkun'un tamamlamaya çalıştığı meşin yuvarlak sağdan dışarı çıktı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Ricardo de Burgos, Iker de Francisco, Asier Perez de Mendiola

Beşiktaş: Alexander Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh

Yedekler: Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Cumali Gürsel, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Devrim Şahin, Mustafa Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy

Teknik Direktör: Vincenzo Italiano

Midtjylland: Elias Olafsson, Rasmus Kristensen, Han-Beom Lee, Bech Sorensen, Victor Bak Jensen, Philip Billing, Pedro Bravo, Valdemar Andreasen (Denil Castillo dk. 18), Dario Osorio, Franculino Gluda Dju, Friday Ubi Etim

Yedekler: Nordin Bakker, Liam Selin, Martin Erlic, Adam Gabriel, Beni Junior Dje Bi Dje, Abdou Aziz Ndiaye, Sofus Johannesen, Kjell-Arik Watjen, Gue-Sung Cho, Stanley Iheanacho, Julius Emefile

Teknik Direktör: Mike Tullberg

Gol: Orkun Kökçü (dk. 26) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Friday Ubi Etim (dk. 15) (Midtjylland)

Kaynak: İHA

Midtjylland, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş 1-0 Önde - Son Dakika

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