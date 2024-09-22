Beşiktaş 1-0 Önde Geçti

Spor

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Caner Erkin'in uzun pasında topla buluşan Mame Thiam, topla birlikte ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı ve penaltı noktası üzerinden vuruşunu yaptı. Kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

17. dakikada Al-Musrati'nin hatalı pasında araya giren Saiz'in, ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada Joao Mario'nun pasında ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Rashica sol köşeye yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

24. dakikada Rafa Silva'nın pasında ceza sahası için sağ tarafında topla buluşan Rashica, pasını Immobile'ye aktardı. Bu oyuncunun altıpas gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı çeldi.

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Bahtiyar Birinci

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Al-Musrati, Joao Mario, Rafa Silva, Milot Rashica, Ciro Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst

Eyüpspor: Berke Özer, Leo Dubois, Robin Yalçın, Luccas Claro, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Fredrik Midtsjö, Samuel Saiz, Ahmed Kutucu, Mame Thiam

Yedekler: Birkan Tetik, Dorukhan Toköz, Halil Akbunar, Ruben Vezo, Jonjo Shelvey, Anastasios Chatzigiovanis, Prince Ampem, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Gianni Bruno

Teknik Direktör: Arda Turan

Gol: Rashica (dk. 20) (Beşiktaş)

Sarı kart: Robin Yalçın (Eyüpspor) - İSTANBUL