Beşiktaş 1-1 Alanyaspor Berabere - Son Dakika
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Beşiktaş 1-1 Alanyaspor Berabere

Trendyol Süper Lig 17. haftasında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

21.12.2024 22:23
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- Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Corendon Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada savunma arkasına atılan pasta rakibine pres yapan Semih Kılıçsoy, Lima'yı hataya zorladı. Pozisyonun devamında Kaleci Ertuğrul'un yumrukladığı top kısa düşünce Gedson'un önünde kaldı. Gedson'un aşırtma vuruşunda ise meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

54. dakikada Gedson'un ceza sahası içi sağ taraftan pasında topla buluşan Rafa Silva'nın kale önünde topukla vuruşunda savunma araya girdi ve meşin yuvarlak kornere çıktı.

82. dakikada Rafa Silva'nın topla beraber ceza sahası içine girdikten sonra sol taraftan içeriye çevirdiği top kale önündeki Semih Kılıçsoy ıskalayınca Gedson'un önünde kaldı. Gedson'un yakın mesafeden vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

Hakemler: Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Murat Altan

Beşiktaş, Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Bahtiyar Zaynutdinov (Arthur Masuaku dk. 70), Salih Uçan (Cher Ndour dk. 46), Al-Musrati (Mustafa Hekimoğlu dk. 88), Rafa Silva, Gedson Fernandes, Ernest Muçi (Alex Oxlade Chamberlain dk. 70), Semih Kılıçsoy

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Joao Mario, Jean Onana, Can Keleş, Emrecan Terzi

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima, Fatih Aksoy (Richard Coelho dk. 56), Fidan Aliti, Florent Hadergjonaj, Nicolas Janvier (Buluthan Bulut dk. 86), Gaius Makouta, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca (Ui Jo Hwang dk. 74), Loide Augusto (Rony Lopes dk. 86), Sergio Cordova

Yedekler: Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Serdar Dursun, Arda Usluoğlu, Jure Balkovec, Juan Coelho

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Rafa Silva (dk. 7) (Beşiktaş), Nuno Lima (dk.5) (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş), Nuno Lima, Yusuf Özdemir (Alanyaspor)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş 1-1 Alanyaspor Berabere - Son Dakika

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