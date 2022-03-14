Beşiktaş: 2-0 (İLK YARI) - Son Dakika

STAT: Nef

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Candaş Elbil

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. 3'üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Rosier, rakibinden sıyrıldı ve ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Top yandan auta gitti.8'inci dakikada Omar'ın sağ kanattan içeri kestiği ortada Mohamed'in yaptığı kafa vuruşu direğinden dibinden dışarı çıktı.15'inci dakikada Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Necip Uysal'ın ön direkten arkaya aşırttığı topu çizgi üzerinden Omar çeldi.17'nci dakikada Berkan Kutlu'nun uzun pasıyla savunma arkasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı. Kaleci Ersin Destanoğlu kurtardı.22'nci dakikada Feghouli'nin pasıyla ceza sahasına giren Mohamed, rakiplerinden sıyrılarak pasını Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Penaltı noktasına yakın bir bölgeden sert bir vuruş yapan Kerem Aktürkoğlu, fileleri sarstı: 1-0.27'nci dakikada Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Güven Yalçın'ın yaptığı ve savunmaya da çarpan vuruşu Pena kornere çeldi.32'nci dakikada Mohamed, sağ kanatta Umut Meraş'tan topu alarak içeri kesti. Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşu ağlara gitti: 2-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

- İstanbul