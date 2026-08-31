Beşiktaş 2-0 Önde Kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş 2-0 Önde Kapattı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Arca Çorum FK karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Cerny ve Vlahovic gollerle katkı sağladı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Çağdaş Altay, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

Arca Çorum FK: Felipe, Gökhan Sazdağı, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani, Berat Özdemir, Serdar Gürler, Emircan Gürlük, Diomande, Ramirez

Goller: Dk. 9 Cerny, Dk. 43 Vlahovic (Penaltıdan) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 15 Orkun Kökçü (Beşiktaş), Dk. 15 Ramadani, Dk. 30 Gökhan Sazdağı (Çorum FK)

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile Arca Çorum FK arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını siyah-beyazlı takım, 2-0 önde tamamladı.

9. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan Murillo'nun ortasında arka direkte kafa vuruşunu yapan Djalo'nun şutunda meşin yuvarlak, üst direkten döndü. Dönen topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Agbadou'nun arka direğe ortasında Cerny, altıpas içinde meşin yuvarlağı kafayla kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-0.

13. dakikada Trossard'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Vlahovic'in sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

32. dakikada ceza sahası sağ çaprazından rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yapan Vlahovic'un vuruşunda golü kaleci Felipe önledi.

36. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orkun Kökçü'nün pasıyla savunma arkasına sarkan Trossard, ceza sahası sol çaprazında açısını kaybetti. Belçikalı futbolcunun arka direğe ortasında Murillo'nun diziyle yaptığı vuruşta üst direkten dönen meşin yuvarlağı kaleci Felipe kontrol etti.

42. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Olaitan'ın sert şutunda top, Çorum FK savunmasında Penetra'ya çarptı ve kornere çıktı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarında monitörden izleyen hakem Çağdaş Altay, elle oynama gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.

43. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Vlahovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu 2-0.

Beşiktaş, karşılaşmanın ilk 45 dakikasını 2-0 önde bitirdi.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş 2-0 Önde Kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasinan’da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi Kocasinan'da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi
Hepsini tek gecede telef etti Kurt değil Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil
Kıyıköy’de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kıyıköy'de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Dalga faciası: Sahilde oturan adamı yuttu Dalga faciası: Sahilde oturan adamı yuttu
Kafasında kaskla bara girdi Silahını çekip ortalığı kana buladı Kafasında kaskla bara girdi! Silahını çekip ortalığı kana buladı
Kızı son anlarını anlattı Kızı son anlarını anlattı

23:18
Vlahovic coştu, coşturdu Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye 6 gollü gözdağı
Vlahovic coştu, coşturdu! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 6 gollü gözdağı
22:58
Trump’tan İran’a saldırı açıklaması Brent petrol anında yükselişe geçti
Trump'tan İran'a saldırı açıklaması! Brent petrol anında yükselişe geçti
21:51
Bitexen kurucusuna bahis ve kara para tutuklaması: DinamikPay bağı da ortaya çıktı
Bitexen kurucusuna bahis ve kara para tutuklaması: DinamikPay bağı da ortaya çıktı
21:40
Aziz Yıldırım’dan talimat Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın transfer çalımı
Aziz Yıldırım'dan talimat! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı
20:50
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı
19:36
Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu O artık gerçekten kahraman
Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu! O artık gerçekten kahraman
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 23:25:52. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş 2-0 Önde Kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement