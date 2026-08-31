Beşiktaş 2-0 Önde Kapattı
Beşiktaş, Arca Çorum FK karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Cerny ve Vlahovic gollerle katkı sağladı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Çağdaş Altay, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic
Arca Çorum FK: Felipe, Gökhan Sazdağı, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani, Berat Özdemir, Serdar Gürler, Emircan Gürlük, Diomande, Ramirez
Goller: Dk. 9 Cerny, Dk. 43 Vlahovic (Penaltıdan) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 15 Orkun Kökçü (Beşiktaş), Dk. 15 Ramadani, Dk. 30 Gökhan Sazdağı (Çorum FK)
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile Arca Çorum FK arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını siyah-beyazlı takım, 2-0 önde tamamladı.
9. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan Murillo'nun ortasında arka direkte kafa vuruşunu yapan Djalo'nun şutunda meşin yuvarlak, üst direkten döndü. Dönen topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Agbadou'nun arka direğe ortasında Cerny, altıpas içinde meşin yuvarlağı kafayla kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-0.
13. dakikada Trossard'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Vlahovic'in sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
32. dakikada ceza sahası sağ çaprazından rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yapan Vlahovic'un vuruşunda golü kaleci Felipe önledi.
36. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orkun Kökçü'nün pasıyla savunma arkasına sarkan Trossard, ceza sahası sol çaprazında açısını kaybetti. Belçikalı futbolcunun arka direğe ortasında Murillo'nun diziyle yaptığı vuruşta üst direkten dönen meşin yuvarlağı kaleci Felipe kontrol etti.
42. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Olaitan'ın sert şutunda top, Çorum FK savunmasında Penetra'ya çarptı ve kornere çıktı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarında monitörden izleyen hakem Çağdaş Altay, elle oynama gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.
43. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Vlahovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu 2-0.
Beşiktaş, karşılaşmanın ilk 45 dakikasını 2-0 önde bitirdi.
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