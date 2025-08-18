Beşiktaş 2-1 Eyüpspor - Son Dakika
Spor

Beşiktaş 2-1 Eyüpspor

Beşiktaş 2-1 Eyüpspor
18.08.2025 00:00
Beşiktaş, Süper Lig 2. haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Goller Abraham ve Rafa Silva'dan.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada sol kanattan topa hareketlenen Joao Mario, ceza sahasındaki Rafa Silva'ya pasını aktardı. Rafa Silva'nın rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta kaleci Marcos Felipe'den seken topu savunma uzaklaştırdı.

71. dakikada ceza sahasında sırtı dönük topla buluşan Abraham, pasını Rafa Silva'ya verdi. Rafa Silva'nın bekletmeden vuruşunda top dışarı çıktı.

77. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Joao Mario, kaleyi karşıdan gören noktadan yapmak istediği şutta savunma ayak koydu. Seken topa Felix kafayı vururken kaleci sağına gelen topu kornere çeldi.

82. dakikada ceza yayının sağından Emre Akbaba'nın şutunda kaleci Mert Günok sağına yatarak topa sahip oldu.

83. dakikada gelişen Eyüpspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Ampem, dar açıdan sert şutunda kaleci Mert ayaklarıyla topu çeldi.

88. dakikada sağ kanatta top hareketlenen Taylan Bulut'un ortasında Abraham yakın mesafeden kafayı vururken kaleci gole izin vermedi.

89. dakikada Kartal Kayra'dan pasını alan Abraham, bekletmeden ceza yayı üzerindeki Joao Mario'ya pasını aktardı. Bu oyuncunun plase vuruşunda kaleci Marcos Felipe soluna uzanarak topa sahip oldu.

90+5. dakikada Demir Ege'nin ceza yayı gerisinden sert şutunda kaleciden seken top Abraham'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin kucağında kaldı.

90+6. dakikada Gabriel Paulista'nın derinlemesine pasında Rafa Silva, ceza sahasına girerek sert şutla topu ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Tüpraş

Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Engin Gözütok, Murat Altan

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson (Taylan Bulut dk. 85), Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu (Emrecan Terzi dk. 70), Wilfred Ndidi (Demir Ege Tıknaz dk. 70), Orkun Kökçü (Kartal Kayra Yılmaz dk. 85), Milot Rashica (Tayyip Talha Sanuç dk. 90+8), Rafa Silva, Joao Mario, Tammy Abraham

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Amir Hadziahmetovic, Keny Arroyo, Necip Uysal

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Eyüpspor: Marcos Felipe, Robin Yalçın, Luccas Claro, Nihad Mujakic, Calegari (Emre Akbaba dk. 75), Kerem Demirbay, Yalçın Kayan (Melih Kabasakal dk. 63), Serdar Gürler (Prince Ampem dk. 75), Halil Akbunar (Svit Seslar dk. 56), Denis Draguş (Umut Bozok dk. 75), Mame Thiam

Yedekler: Halil Yeral, Emir Ortakaya, Talha Ülvan, Taşkın İlter, Hamza Akman

Teknik Direktör: Selçuk Şahin

Goller: Tammy Abraham (dk. 19 pen.), Rafa Silva (dk. 90+6) (Beşiktaş), Thiam (dk. 29) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Luccas Claro, Yalçın Kayan (Eyüpspor), Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
20:58
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar
Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar
