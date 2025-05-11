Beşiktaş 2 - Adana Demirspor 1 (İlk yarı) - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş 2 - Adana Demirspor 1 (İlk yarı)

Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

11.05.2025 20:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sol kanattan Masuaku'nun ortasında Rafa Silva'nın kafa vuruşunu kaleci Deniz çeldi. Seken topu takip eden Silva'nın şutunda Deniz bir kez daha gole izin vermezken, savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

11. dakikada Beşiktaş'ta savunmadan atılan uzun pasla sol çaprazdan ceza sahasına giren Mustafa Hekimoğlu, rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta kaleci Deniz, topu kornere çeldi.

24. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Immobile, topu sağdan koşu yapan Rashica'ya aktardı. Rashica'nın ceza sahası içinde topu soluna çekerek yaptığı vuruşta kaleci Deniz meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

29. dakikada savunmadan atılan uzun pasta rakibinin hatasıyla topu kazanan Ciro Immobile, sol kanattan hızla ilerledi. Immobile'nin ceza sahasına ortasında arka direkte Rafa Silva tek vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

34. dakikada Rashica'nın sağ kanattan ortasında arka direkte kaleci Deniz topu elinden kaçırdı. Sol çaprazda topu önünde bulan Ciro Immobile'nin vuruşunda kaleciyi geçen top savunmaya çarparak dışarı gitti.

37. dakikada Mustafa Hekimoğlu, sağ kanattan ceza sahasına girerek yerden çevirdi. Penaltı noktası üzerinde savunmanın ters vuruşunda kaleci Deniz topu ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

39. dakikada Gedson Fernandes'in pasında sol çaprazda topla buluşan Rashica'nın sağına çekerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

44. dakikada Immobile'nin pasında sağ çaprazdan ceza sahasına koşu yapan Mustafa Hekimoğlu'nun son çizgiden içeriye çevirdiği topu Rashica altıpas önünden ağlara gönderdi. 2-0

45+8. dakikada Nabil Alioui'nin ceza yayı solundan sert şutunda top üst direkten dönerken, seken topu Arda Okan Kurtulan kafayla ağlara gönderdi. Yan hakem pozisyon sonrası ofsayt bayrağını kaldırırken, VAR'da yapılan incelemenin ardından hakem Çağdaş Altay orta noktayı gösterdi. 2-1

Hakemler: Çağdaş Altay, Erkan Akbulut, Hüsnü Emre Çelimli

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai (Emrecan Terzi dk. 20), Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Alex Oxlade-Chamberlain (Mustafa Hekimoğlu dk. 11), Milot Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Ciro Immobile

Yedekler: Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Keny Arroyo, Joao Mario, Necip Uysal, Semih Kılıçsoy, Yakup Arda Kılıç

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solkskjaer

Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Tolga Kalender, Burhan Ersoy, Abdulsamet Burak, Bünyamin Balat, Maestro, Tayfun Aydoğan, Ali Yavuz Kol (Abat Aimbetov dk. 19), Nabil Aloui, Yusuf Barası

Yedekler: Murat Uğur Eser, Vedat Karakuş, Buğra Demirkıran, Samet Duyur, Aksel Aktaş, Ozan Demirbağ, Osman Kaynak, Breyton Fougeu

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Goller: Rafa Silva (dk. 29), Milot Rashica (dk. 44) (Beşiktaş), Arda Okan Kurtulan (dk. 45+8) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Rafa Silva, Emrecan Terzi (Beşiktaş), Yusuf Barası (Adana Demirspor)

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Milot Rashica, Rafa Silva, Beşiktaş, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş 2 - Adana Demirspor 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Anneler Günü’’ mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Anneler Günü'' mesajı
Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim
Aziz Sancar, Trump’a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor
Jennifer Lopez’in konser biletlerine 1 gecede zam geldi Jennifer Lopez'in konser biletlerine 1 gecede zam geldi
Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında
Erdoğan’dan Putin’in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız Erdoğan'dan Putin'in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in teklifine yanıt: İstanbul’da ev sahipliğine hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek Cuma günü Meclis’e geliyor Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

08:33
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın
Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
07:57
Terörsüz Türkiye sürecinin içindeki bürokrat yol haritasını çizdi PKK ne zaman silah bırakacak
Terörsüz Türkiye sürecinin içindeki bürokrat yol haritasını çizdi! PKK ne zaman silah bırakacak?
07:40
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
07:17
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
23:39
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
16:19
Evden koku gelince acı gerçek ortaya çıktı
Evden koku gelince acı gerçek ortaya çıktı
16:18
Trump’tan Abbas ve Şara sürprizi Kızgın olduğu Netanyahu yok
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
16:15
Fenerbahçe’de Diego Carlos için karar verildi
Fenerbahçe'de Diego Carlos için karar verildi
15:50
Beşiktaş’ta başkanlık seçimi gerçekleştirildi İşte gün içinde yaşanan tüm gelişmeler
Beşiktaş'ta başkanlık seçimi gerçekleştirildi! İşte gün içinde yaşanan tüm gelişmeler
15:37
1. Lig’de görülmemiş olay Yanlış gol anonsu ortalığı karıştırdı
1. Lig'de görülmemiş olay! Yanlış gol anonsu ortalığı karıştırdı
15:26
Beşiktaş’ta Serdal Adalı bir ayrılığı daha resmen açıkladı
Beşiktaş'ta Serdal Adalı bir ayrılığı daha resmen açıkladı
15:13
Gidilecek gibi değil Çeşme’deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
15:13
Fenerbahçe’den ortalığı karıştıracak Osimhen hamlesi
Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak Osimhen hamlesi
14:58
Antalya’da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
14:38
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek Cuma günü Meclis’e geliyor
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 09:11:09. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş 2 - Adana Demirspor 1 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.