Beşiktaş, 2024-2025 sezonuna Samsunspor deplasmanında başlıyor - Son Dakika
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Beşiktaş, 2024-2025 sezonuna Samsunspor deplasmanında başlıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in yeni sezonuna Samsunspor deplasmanında başlayacak. Yeni kadrosu ve teknik ekibiyle lig şampiyonluğu için mücadele edecek olan siyah-beyazlı ekip, ilk maçını Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynayacak.

10.08.2024 09:05
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna Samsunspor deplasmanında başlayacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 21.45'te çalacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Yeni sezon öncesi ilk resmi maçında Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan siyah-beyazlı ekip, yenilenen kadrosu ve yeni teknik ekibiyle lig şampiyonluğuna ulaşabilmek için mücadele verecek.

Kadroda 5 yeni isim var

Geçen sezon kadrodaki bazı oyunculardan istenilen verimi alamayan ve tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan siyah-beyazlı ekibe, şampiyonluk yarışında önemli oyuncular destek sağlayacak.

Savunmaya Brezilyalı tecrübeli stoper Gabriel Paulista'yla takviye eden siyah-beyazlı ekip, orta sahada ise Rafa Silva'yla etkili olmaya çalışacak.

Altın ayakkabılı İtalyan forvet Ciro Immobile'yle hücum hattını güçlendiren Beşiktaş'ta görev almaları halinde Can Keleş ve Emirhan Topçu da ilk kez siyah-beyazlı formayı Samsun'da giyecek.

Gio'nun ilk lig maçı

Samsun'daki mücadele Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst için de bir ilk olacak.

Teknik direktörlük kariyerindeki 7. kupasını Beşiktaş'ta Süper Kupa'yı kazanarak elde eden Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, yeni kariyerinin ilk lig maçına Samsun'da çıkacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, 2024-2025 sezonuna Samsunspor deplasmanında başlıyor - Son Dakika

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