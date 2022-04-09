Beşiktaş 4 maç sonra kazandı - Son Dakika

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Yeni teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde Vodafone Park'taki ilk maçına çıkan siyah-beyazlı takım, rahat bir galibiyete imza attı.

Rakibi karşısında ilk yarıyı 3-1 önde tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıda daha kontrollü bir oyun sergiledi. Maçın 78. dakikasında Güven Yalçın ile farkı 3'e çıkaran Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yendi.

Ligde 13. galibiyetini alan siyah-beyazlı takım, puanını 50'ye çıkardı.

4 maç sonra kazandı

Beşiktaş, ligde 4 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Ligin 27. haftasında Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlı takım, sonraki 4 maçta Medipol Başakşehir (2-2), Atakaş Hatayspor (1-1) ve Trabzonspor (1-1) ile berabere kalırken, Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu.

Beşiktaş, evinde ise 2 maç sonra kazanma başarısı gösterdi. İç sahada Altay'ı 1-0 yendikten sonra Medipol Başakşehir ve Atakaş Hatayspor ile berabere kalan siyah-beyazlı takım, bu şanssızlığını Aytemiz Alanyaspor karşısında sonlandırdı.

Aytemiz Alanyaspor'a evinde yine geçit vermedi

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşısında evinde yine puan yitirmedi.

Siyah-beyazlı takım, 2016-2017 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor ile evinde oynadığı 6 karşılaşmayı da kazandı.

Ismael oyuncularını sık sık uyardı

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael, takımının attığı her gol sonrası oyuncularını yanına çağırarak uyarılarda bulundu.

Ismael, gol sevinci yaşayan oyuncularının büyük bölümünü yanına çağırarak taktik vermeye devam etti.

Valerien Ismael, takımının başındaki ilk galibiyet sevincini de Aytemiz Alanyaspor karşısında yaşadı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, skorun 4-1'e gelmesinin ardından Ismael lehine tezahüratta bulundu.

Ismael de maç sonrası kızlarıyla saha içine girerek oyuncularıyla taraftarları selamladı ve üçlü çektirdi.

Batshuayi 14. golünü attı

Karşılaşmada fileleri iki kez havalandıran Michy Batshuayi, ligdeki gol sayısını 14'e yükseltti ve gol krallığı yarışında iddiasını sürdürdü.

Batshuayi, bu sezon ligde 4. kez bir maçta iki gol birden attı. Siyah-beyazlı oyuncu; Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Yukatel Kayserispor, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında ikişer gol kaydetti.

Josef 12 maç sonra gol sevinci yaşadı

Beşiktaş'ı 2-1 öne geçiren golü atan Josef de Souza, Süper Lig'de 12 maç sonra bu sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı takımın Fenerbahçe ile ligin ilk yarısında 2-2 berabere kaldığı maçtaki iki golü kaydeden Josef, şans bulduğu sonraki 12 karşılaşmada fileleri havalandıramamıştı.

Sezonun ilk yarısındaki Adana Demirspor maçında da fileleri havalandıran Josef, ligdeki 4. golünü kaydetti.

Welinton cezalı

Maçın 46. dakikasında sarı kart gören Welinton, cezalı duruma düştü.

Siyah-beyazlı futbolcu, cezası nedeniyle 33. haftadaki GZT Giresunspor maçında forma giyemeyecek.

Aytemiz Alanyaspor 2 maç sonra puan yitirdi

Beşiktaş'a 4-1 yenilen Aytemiz Alanyaspor, 2 maç sonra puan yitirdi.

Son 2 haftada Göztepe'yi deplasmanda 2-0 ve Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş karşısında tutunamadı.

Süper Lig'de 10. kez yenilen Aytemiz Alanyaspor, 52 puanda kaldı.