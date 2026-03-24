Beşiktaş'a Chelsea'den 38 milyon Euro'luk dinamo

Süper Lig'de gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, savunma hattını güçlendirmek için rotasını Premier Lig'e çevirdi.

HEDEFTEKİ İSİM BADIASHILE

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Beşiktaş, ligde zirvenin bir hayli uzağında kalan Chelsea'nin Fransız stoperi Benoit Badiashileyi kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlıların 24 yaşındaki oyuncuyu kiralama ve satın alma opsiyonlu formülle renklerine bağlamayı hedeflediği aktarıldı.

BONSERVİSİ 38 MİLYON EURO

Sezon sonunda Chelsea'den ayrılması beklenen deneyimli oyuncu, 2022-2023 sezonunda Monaco'dan 38 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Chelsea'ye transfer olmuştu. Londra ekibinde şu ana dek 71 maça çıkan Badiashile, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.