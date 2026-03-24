Beşiktaş'a Chelsea'den 38 milyon Euro'luk dinamo
Beşiktaş'a Chelsea'den 38 milyon Euro'luk dinamo

24.03.2026 20:54
Beşiktaş, Chelsea forması giyen savunma oyuncusu Benoit Badiashile'yi kiralama ve satın alma opsiyonlu formülü kadrosuna katmak istiyor. Chelsea'ye 38 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olan 24 yaşındaki Fransız oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

Süper Lig'de gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, savunma hattını güçlendirmek için rotasını Premier Lig'e çevirdi.

HEDEFTEKİ İSİM BADIASHILE

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Beşiktaş, ligde zirvenin bir hayli uzağında kalan Chelsea'nin Fransız stoperi Benoit Badiashileyi kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlıların 24 yaşındaki oyuncuyu kiralama ve satın alma opsiyonlu formülle renklerine bağlamayı hedeflediği aktarıldı.

BONSERVİSİ 38 MİLYON EURO

Sezon sonunda Chelsea'den ayrılması beklenen deneyimli oyuncu, 2022-2023 sezonunda Monaco'dan 38 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Chelsea'ye transfer olmuştu. Londra ekibinde şu ana dek 71 maça çıkan Badiashile, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Son Dakika Spor Beşiktaş'a Chelsea'den 38 milyon Euro'luk dinamo - Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    SUPER LIG DEVI SADECE GALATASARAY DIR. JIMLASTIK SADECE HENTBOL DUR 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangın 30 saat sürmüştü ABD’nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı Yangın 30 saat sürmüştü! ABD'nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı
Eski eşinin yanına gitti, sokak ortasında dakikalarca darbedildi Eski eşinin yanına gitti, sokak ortasında dakikalarca darbedildi
Köksal Baba’dan A Milli Takım’a sürpriz Sosyal medyayı salladı Köksal Baba'dan A Milli Takım'a sürpriz! Sosyal medyayı salladı
Galatasaray’da taraftara ’’Eyvah’’ dedirten haber Galatasaray'da taraftara ''Eyvah!'' dedirten haber
Kocaeli’de tramvay hattında sevgi dolu duraklama: Vatmandan kaplumbağaya yardım eli Kocaeli'de tramvay hattında sevgi dolu duraklama: Vatmandan kaplumbağaya yardım eli
TOLGA’dan gövde gösterisi: İHA ve kamikaze dronları etkisiz hale getirdi TOLGA'dan gövde gösterisi: İHA ve kamikaze dronları etkisiz hale getirdi
Enerji krizi derinleşiyor: Avustralya karne ile satışa hazırlanıyor Enerji krizi derinleşiyor: Avustralya karne ile satışa hazırlanıyor

21:09
Görenler gözlerine inanamadı Holland Woods’tan görülmemiş hareket
Görenler gözlerine inanamadı! Holland Woods'tan görülmemiş hareket
20:15
ABD’den Orta Doğu’ya askeri sevkiyat Komutanlar bölgeye gidiyor
ABD'den Orta Doğu'ya askeri sevkiyat! Komutanlar bölgeye gidiyor
20:12
Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı
Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı
20:01
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
19:14
Kabine sonrası Erdoğan’dan “İran“ mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
Kabine sonrası Erdoğan'dan "İran" mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
18:30
Erol Köse’nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı’dan manidar sözler
Erol Köse'nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı'dan manidar sözler
17:43
İşte Trump’a “Savaşı devam ettir“ diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat
İşte Trump'a "Savaşı devam ettir" diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat
SON DAKİKA: Beşiktaş'a Chelsea'den 38 milyon Euro'luk dinamo - Son Dakika
