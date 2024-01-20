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Süper Lig devi Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'la deplasmanda kozlarını paylaştı.
Mücadelenin henüz 4. dakikasında Fenerbahçe'den Pendikspor'a transfer olan Umut Nayir harika bir gol atarak takımını Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçirdi.
Sarı-lacivertlilerde forma şansı bulamadığı için Pendikspor'un yolunu tutan Umut, geçen hafta da Hatayspor'a gol atmıştı.
Son Dakika › Spor › Gol atmadığı maç yok! Fenerbahçe'nin takımdan yolladığı futbolcu şov yapıyor - Son Dakika