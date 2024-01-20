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Gol atmadığı maç yok! Fenerbahçe'nin takımdan yolladığı futbolcu şov yapıyor - Son Dakika
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Gol atmadığı maç yok! Fenerbahçe'nin takımdan yolladığı futbolcu şov yapıyor

Süper Lig devi Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'la deplasmanda kozlarını paylaştı. Mücadelenin henüz 4. dakikasında Fenerbahçe'den Pendikspor'a transfer olan Umut Nayir harika bir gol atarak takımını Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçirdi. Sarı-lacivertlilerde forma şansı bulamadığı için Pendikspor'un yolunu tutan Umut, geçen hafta da gol atmıştı.

20.01.2024 - 19:20,  Güncelleme: 19:41
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Süper Lig devi Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'la deplasmanda kozlarını paylaştı.

UMUT MAÇ BAŞLAR BAŞLAMAZ ATTI

Mücadelenin henüz 4. dakikasında Fenerbahçe'den Pendikspor'a transfer olan Umut Nayir harika bir gol atarak takımını Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçirdi.

GEÇEN HAFTA DA ATTI

Sarı-lacivertlilerde forma şansı bulamadığı için Pendikspor'un yolunu tutan Umut, geçen hafta da Hatayspor'a gol atmıştı.

Gol atmadığı maç yok! Fenerbahçe\'nin takımdan yolladığı futbolcu şov yapıyor
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (2)
  • Harun Şahin: Küçük takımların büyük oyuncularından Yanıtla 0 10
  • Tayfun Gümüş: Bu adamın kıymeti bilinmiyor, bilinmedi. Samsundaki milli maçta Gallere karşı bir türlü gelmeyen golün kilidini açtı. Ardından Arda gol attı. Ardayı konuşmaktan kimse Umutun golünü konuşmadı. Bu futbolcunun herahalde bir dayısı emmisi yok. Yanıtla 1 4

Pendikspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gol atmadığı maç yok! Fenerbahçe'nin takımdan yolladığı futbolcu şov yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gol atmadığı maç yok! Fenerbahçe'nin takımdan yolladığı futbolcu şov yapıyor - Son Dakika
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