Gol atmadığı maç yok! Fenerbahçe\'nin takımdan yolladığı futbolcu şov yapıyor

Tayfun Gümüş:

Bu adamın kıymeti bilinmiyor, bilinmedi. Samsundaki milli maçta Gallere karşı bir türlü gelmeyen golün kilidini açtı. Ardından Arda gol attı. Ardayı konuşmaktan kimse Umutun golünü konuşmadı. Bu futbolcunun herahalde bir dayısı emmisi yok.