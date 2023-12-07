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Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar - Son Dakika
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Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar

Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. İsmi Beşiktaş ile anılıp daha sonra Fenerbahçe'ye imza atan yıldız futbolcu, "Beşiktaş görüşmelerinde neler oldu bilemiyorum ama benim kararım Fenerbahçe'ydi. Proje çok büyüktü. Beşiktaş ile neler olduğunu gerçekten bilmiyorum. Ben Fenerbahçe'ye gelmeyi tercih ettim" ifadelerini kullandı.

07.12.2023 - 16:32,  Güncelleme: 16:47
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic, Beşiktaş derbisi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"3 PUAN İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Derbi hakkında konuşan yıldız futbolcu, "Son maçta güzel bir galibiyet elde ettik. Bu maçın ardından Beşiktaş derbisine hazırlanmak için birkaç günümüz var. İyi bir şekilde çalışıyoruz. Rakibi mağlup etme konusunda çalışmalarımız sürüyor. Önemli bir maç. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Hem oynaması hem izlemesi keyifli olacaktır. 3 puan için elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız" dedi.

NEDEN ELEŞTİRİLİYOR BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ?

Fenerbahçe'yi seçme sebebini de söyleyen Tadic, "Ben Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce çok fazla teklif vardı. 40-50 kulüp vardı herhalde. Menajerimle konuşurken teklifler olacağını bekliyorduk ama bu kadar çok olacağını tahmin etmiyorduk. Beşiktaş görüşmelerinde neler oldu bilemiyorum ama benim kararım Fenerbahçe'ydi. Proje çok büyüktü. Başkanımız, hocamız, yönetimimiz, direktörümüz, taraftarımız çok büyüktü. Beşiktaş ile neler olduğunu gerçekten bilmiyorum. Ben Fenerbahçe'ye gelmeyi tercih ettim. Neden eleştiriliyor Beşiktaş yönetimi, bunu bilmiyorum. Konuşmak da doğru olmaz. Ben Fenerbahçe'ye neden geldiğimi biliyorum" şeklinde konuştu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
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Dusan Tadic, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar - Son Dakika
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