Beşiktaş'a RAMS Başakşehir karşısında yıldız isminden kötü haber

15.02.2026 20:46
Süper Lig'de RAMS Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan El Bilal Toure oyuna devam edemedi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

EL BILAL TOURE SAKATLIK YAŞADI

RAMS Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş'a Malili yıldız oyuncusu El Bilal Toure'den kötü haber geldi. 24 yaşındaki golcü oyuncu El-Bilal Toure 30. dakikada Cerny'nin pasında savunma arkasına koşu atarken sol arka adalesini tuttu ve kendini yere bıraktı. Toure'nin bu anlarda büyük acı çektiği görüldü.

YERİNE RASHICA DAHİL OLDU

Yapılan tedavi sonrası kendini deneyen El Bilal Toure, oyuna devam edemedi ve 34. dakikada yerini Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica'ya bıraktı.

Başakşehir, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ersin Çerkes Ersin Çerkes:
    ya kardeşim sen aptalmısın ersini neden oynatıyon hala 0 0 Yanıtla
