Beşiktaş'a yeni göğüs sponsoru - Son Dakika
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Beşiktaş'a yeni göğüs sponsoru

16.03.2022 12:05
Beşiktaş'a yeni göğüs sponsoru

Beşiktaş Kulübü, önümüzdeki 2 sezon için Bahreyn merkezli bir borsa ile göğüs sponsorluğu üzerine anlaşmaya vardı.

Beşiktaş Kulübü, önümüzdeki 2 sezon için Bahreyn merkezli bir borsa ile göğüs sponsorluğu üzerine anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı kulüp bu anlaşmayla kasasına 12 milyon 250 bin Euro koyacak.

Sponsorluk gelirlerini artırmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, önümüzdeki 2 sezon için forma göğüs sponsorluk anlaşmasına vardı. Bahreyn merkezli bir borsayla anlaşmaya varan siyah-beyazlı kulüp, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında forma göğüs reklamı ve güney tribünü isim sponsorluğu konusunda imzaları attı. Beşiktaş Kulübü, yaptığı açıklamada bu anlaşmayla birlikte kasasına 12 milyon 250 bin Euro koyacağını açıkladı. Vodafone Park'ta yapılan toplantıyla anlaşma duyurulurken, Başkan Ahmet Nur Çebi, taraftarların transfer isteğiyle ilgili olarak sponsor firma yöneticilerine, "Eğer transfer yaparlarsa kimse hayır demez. Bugüne kadar ben yaptığımda taraftarlar beni el üstünde tutuyordu, şimdi siz yaparsanız sizleri el üstünde tutar" ifadelerini kullandı. Rain Türkiye Genel Müdürü Mehmet Çamır da, anlaşma sırasında Beşiktaş'la atılan bu imzaların çok önemli olduğunu ve bu işbirliğinin gelişerek devam etmesini umduklarını söyledi. - İSTANBUL

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Beşiktaş'tan 12 milyon 250 bin euroluk anlaşma! Beşiktaş'tan 12 milyon 250 bin euroluk anlaşma! CANLI YAYIN DUYURUSU CANLI YAYIN DUYURUSU

Beşiktaş, Bahreyn, Borsa, Euro, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'a yeni göğüs sponsoru - Son Dakika


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