Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş, 3-1'lik skorla kaybetti.
Shakhtar Donetsk karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Abraham, 40. dakikada penaltıdan ağları havalandırmasının ardından ikinci yarıda sakatlık yaşadı.
İngiliz futbolcu, sakatlık yaşamasının ardından 71. dakikada yerini Joao Mario'ya bıraktı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Abraham'ın sakatlanması sonrası büyük panik yaşarken, yıldız oyuncu için gelecek resmi açıklamayı beklemeye başladı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'a yeni yıldızından kötü haber! Sakatlanarak oyundan çıktı - Son Dakika
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