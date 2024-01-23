 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş, Adana Demirspor ile berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, Adana Demirspor ile berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'la 0-0 berabere kaldı. Maçta Yusuf Barasi'nin kırmızı kart görmesi dikkat çekti.

Beşiktaş, Adana Demirspor ile berabere kaldı
23.01.2024 - 22:03,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'la 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Yusuf Barasi, orta sahada Demir Ege Tıknaz'a yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

51. dakikada Emrecan Terzi'nin sol kanattan ortasında Tayfur Bingöl ceza sahasında topu kontrol etti. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda top kaleci Magomedaliyev'de kaldı.

69. dakikada Svensson'dan pası alan Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içinden vurduğu sert şutta top üst direğe çarparak dışarı gitti.

72. dakikada Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak kornere çıktı.

90. dakikada Rebic'in sol kanattan ceza sahasına ortasında önce Muleka'nın ardından Cenk Tosun'un dokunamadığı meşin yuvarlak auta gitti.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson (Muleka dk. 86), Necip Uysal, Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Rashica, Gedson, Tayfur Bingöl (Ghezzal dk. 61), Semih Kılıçsoy (Rebic dk. 77), Cenk Tosun

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: Fernando Santos

Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Gravillon, Yusuf Erdoğan (Cisse dk. 90+1), Stambouli (Dorukhan Toköz dk. 86), Michut (Tayfun Aydoğan dk. 90+1), Akintola, Emre Akbaba (Nani dk. 86), Nourani (Abdurrahim Dursun dk. 60), Yusuf Barasi

Yedekler: Vedat Karakuş, Manev, Abdulsamet Burak, Burhan Ersoy, Shehu

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Kırmızı kart: Yusuf Barasi (dk. 48) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Tayfur Bingöl, Svensson, Mert Günok, Rebic (Beşiktaş), Akintola, Michut (Adana Demirspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Tayfur Bingöl, Beşiktaş, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Adana Demirspor ile berabere kaldı - Son Dakika


10:19
Moğolistan'da 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker patladı! Ölü ve yaralılar var Moğolistan'da 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker patladı! Ölü ve yaralılar var
10:15
Dolandırıcılar davul derilerinden İncil yapıp satıyor! Dolandırıcılar davul derilerinden İncil yapıp satıyor!
10:01
Şangay açıklarında gemi battı! 16'sı Türk 21 denizci kurtarıldı, yaralılar var Şangay açıklarında gemi battı! 16'sı Türk 21 denizci kurtarıldı, yaralılar var
10:00
Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57
13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi 13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi
09:07
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan 'Artık bitiyor' çıkışı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02
Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55
Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor

Son Dakika
10:19 Moğolistan'da patlayan tanker yangınında en az 6 kişi öldü
10:15 Dolandırıcılar Eskimiş Davul Derilerini Kullanarak Sahte Eserler Satıyor
10:01 Şangay açıklarında 16'sı Türk 21 mürettebat taşıyan gemi başka bir gemiye çarparak battı
10:00 Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57 13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi
09:07 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:18 Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 10:51:26. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Adana Demirspor ile berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement