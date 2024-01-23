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Beşiktaş, Adana Demirspor maçına 3 değişiklikle çıktı - Son Dakika
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Beşiktaş, Adana Demirspor maçına 3 değişiklikle çıktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Adana Demirspor karşısında Pendikspor maçına göre 11'de 3 değişiklik yaparak sahaya çıktı. Yeni transfer Jonas Svensson, eski takımı Adana Demirspor karşısında ilk maçına çıktı.

Beşiktaş, Adana Demirspor maçına 3 değişiklikle çıktı
23.01.2024 - 20:13,
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Beşiktaş'ta Teknik Direktör Fernando Santos, Adana Demirspor karşısında son oynadıkları Pendikspor maçına göre 11'de 3 değişiklik ile sahaya çıktı. Siyah-beyazlılarda yeni transfer Jonas Svensson, ilk maçına eski takımı Adana Demirspor karşısında çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Fernando Santos, Pendikspor maçına göre Adana Demirspor karşısına 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam; Onur Bulut, Umut Meraş ve Tayyip Talha Sanuç'un yerine yeni transfer Jonas Svensson, Emrecan Terzi ve Necip Uysal'a görev verdi.

Kartal, Adana Demirspor karşısında şu 11 ile sahaya çıktı:

" Mert Günok, Jonas Svensson, Necip Uysal, Bahtiyar Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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