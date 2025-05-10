Beşiktaş, Adana Demirspor Maçına Hazır

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, pas antrenmanlarıyla devam etti. Siyah-beyazlı takım idmanın son bölümünde dar alanda oynanan maçlarla hazırlıklarını noktaladı.
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