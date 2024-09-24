Beşiktaş Ajax'a Konuk Oluyor

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Eylül Perşembe günü Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacağı ilk hafta maçında İngiltere Futbol Federasyonundan hakem John Brooks düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ve Daniel Robathan yapacak.

Tim Robinson'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Stuart Attwell VAR ve Peter Bankes AVAR görevini üstlenecek.