Beşiktaş, Ajax maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Hollanda'nın Ajax takımıyla 28 Eylül Salı günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idmana istasyon koşularıyla başlayan siyah-beyazlılar pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı.

İdman, taktik programının yer aldığı çalışmaların ardından, yarı sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın akşam maçın oynanacağı Johan Cruyff Arena'da gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.

Sergen Yalçın, antrenman öncesi TSİ 19.00'da düzenleyeceği basın toplantısında Ajax maçı hakkında değerlendirmelerde bulunacak.