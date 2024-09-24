Beşiktaş, Ajax Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 26 Eylül Perşembe günü Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladığı belirtildi.
İdmanın dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
ikas Eyüpspor maçında forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladığı ifade edildi.
Beşiktaş, Ajax maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve özel uçakla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gidecek.
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