Beşiktaş, Al-Musrati'nin transferi için Braga ile görüşmelere başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Al-Musrati'nin transferi için Braga ile görüşmelere başladı

Beşiktaş, Al-Musrati\'nin transferi için Braga ile görüşmelere başladı

Beşiktaş, 27 yaşındaki Libyalı orta saha oyuncusu Al-Musrati'nin transferi için oyuncunun kulübü Braga ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Transfer süreci hakkında detaylar önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

09.02.2024 20:31  Güncelleme: 20:32
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Beşiktaş, 27 yaşındaki Libyalı orta saha oyuncusu Al-Musrati'nin transferi için oyuncunun kulübü Braga ile görüşmelere başlandığını açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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