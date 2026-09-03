Beşiktaş, Alanyaspor'dan Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'da forma giyen Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Beşiktaş, defans hattına takviye yaptı. Siyah-beyazlılar, Ümit Akdağ'ın transferi konusunda Alanyaspor ile anlaşmaya vararak, oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.