Beşiktaş, Alanyaspor'dan Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'da forma giyen savunma oyuncusu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüp, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında defans hattını güçlendirdi.
Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'da forma giyen Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Beşiktaş, defans hattına takviye yaptı. Siyah-beyazlılar, Ümit Akdağ'ın transferi konusunda Alanyaspor ile anlaşmaya vararak, oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kaynak: İHA
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