Beşiktaş, Alanyaspor'la Berabere Kaldı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Alanyaspor'la Berabere Kaldı

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak 8. maçında yalnızca 1 galibiyet elde etti.

21.12.2024 21:46
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kalarak kötü gidişine devam etti.

Tüpraş Stadı'ndaki maçın 5. dakikasında geri düşüp 7. dakikada beraberliği yakalayan siyah-beyazlı ekip, özellikle ikinci yarıda rakip kalede baskı kurdu.

Girdiği pozisyonlardan sonuç alamayan Beşiktaş, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 26'ya yükselten siyah-beyazlılar, üst sıralara tırmanma şansını değerlendiremedi.

Son 8 maçta tek galibiyet

Beşiktaş, Süper Lig'de son 8 maçta tek galibiyetini Fenerbahçe'yi yenerek aldı.

Fenerbahçe galibiyetinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt'e, ardından Adana Demirspor'a yenilen Kara Kartal, Alanyaspor'a da evinde puan kaybederek şampiyonluk yarışından uzaklaştıran 8 maçlık periyotta üçüncü beraberliğini aldı.

Söz konusu süreçte Galatasaray, Kasımpaşa, Göztepe ve Adana Demirspor'a yenilen siyah-beyazlı ekip, RAMS Başakşehir, Atakaş Hatayspor ve Corendon Alanyaspor maçlarında berabere kalarak toplam 3 puan çıkardı.

Ligdeki son 8 maçta 18 puan kaybeden Beşiktaş, bu puanların 8'ini evinde yitirdi.

Rafa Silva, ligde 7 maç sonra gol attı

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, ligde 7 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlıların Alanyaspor karşısında geriye düştüğü golün hemen ardından rakip fileleri havalandıran Rafa Silva, takımını beraberliğe taşıdı.

Son golünü 9. haftada oynanan ve Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle sona eren Konyaspor maçında atan siyah-beyazlı futbolcu, ligde 4. golünü kaydetti.

Rafa Silva, bu sezon Alanyaspor ve Konyaspor'un yanı sıra Samsunspor ile Antalyaspor maçlarında da fileleri havalandırmıştı.

Tecrübeli oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Lugano ve Maccabi Tel Aviv'e gol atmıştı.

Alanyaspor'un golü VAR'a takıldı

Alanyaspor'un 31. dakikada Yusuf Özdemir'le bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Yapılan incelemede Yusuf Özdemir'e gol pasını veren Augusto'nun savunmanın arkasına atılan topa hareketlendiği sırada ofsaytta olduğu tespit edildikten sonra VAR merkezinden gelen uyarıyla gol geçerli sayılmadı.

Hasan Arat'a tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, maç sırasında zaman zaman eski başkan Hasan Arat'ın aleyhine tezahürat yaptı.

Arat'a tepki gösteren siyah-beyazlı futbolseverler, Bakhtiyor Zaynutdinov'un yerine 70. dakikada oyuna giren Arthur Masuaku'yu da ıslıkla protesto etti.

Masuaku'ya tepkilerin devam etmesi üzerine stat hoparlöründen "Arkadaşlar takımı destekleyin" şeklinde anons yapıldı.

Maçın son bölümünde ise Beşiktaşlı taraftarlar, "Formayı çıkarın gidin" diye futbolculara tepki gösterirken Alanyasporlu oyuncuları alkışladı.

Sami Uğurlu yine kaybetmedi

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, teknik adamlık kariyerinde Beşiktaş'a yine mağlup olmadı.

Teknik direktör olarak siyah-beyazlı takıma karşı 5 kez rakip olan Uğurlu, bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Tüm galibiyetlerini Kasımpaşa'nın başındayken alan Uğurlu, siyah-beyazlı ekibe karşı tek puan kaybını ise Alanyaspor'un kulübesindeyken yaşadı.

Kaynak: AA

Teknik Direktör, Beşiktaş, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Alanyaspor'la Berabere Kaldı - Son Dakika

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