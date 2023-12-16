Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan Valentin Rosier sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almadı. Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana, Atletik Performans Antrenörü Miguel Peiro Montanana eşliğinde çalışmalarına devam ettiler.

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL