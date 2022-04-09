Beşiktaş-Alanyaspor maçından notlar - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, Trabzonspor maçındaki kadroyla sahada yer aldı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael, takımının geçen hafta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçtaki kadroyu Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde de sahaya sürdü.

Beşiktaş, 3-4-3 dizilişiyle sahada yer aldı. Kalede Ersin Destanoğlu forma giyerken, savunma üçlüsü Welinton, Vida, Montero'dan oluştu.

Orta sahada Rosier, Josef, Can Bozdoğan, Rıdvan Yılmaz'ın yer aldığı Beşiktaş'ta önde Ghezzal, Batshuayi ve Alex görev aldı.

Beşiktaş'ta Emre Bilgin, Georges-Kevin N'Koudou, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Necip Uysal, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan ve Umut Meraş yedek soyundu.

Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Cyle Larin, cezası nedeniyle kadroda yer alamadı.

Ismael, Vodafone Park'ta ilk maçına çıktı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, bir resmi karşılaşmada ilk kez taraftarlarının önüne çıktı.

Önder Karaveli'nin görevinden ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Ismael, deplasmandaki Trabzonspor maçında ilk kez yedek kulübesinde yer almıştı.

Tribünler doldu

Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının Aytemiz Alanyaspor maçına büyük ilgi gösterdi ve tribünleri doldurdu.

Siyah-beyazlılar, maç öncesi kulübün efsane başkanı Süleyman Seba'yı da andı ve lehine tezahürat yaptı.

Taraftarlar, maç öncesi coşkulu tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Karşılaşma öncesi vefat eden Beşiktaş Kulübü Boks Takımı sporcularından Emre Önceler için saygı duruşunda bulunuldu.