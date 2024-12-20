Beşiktaş, Alanyaspor'u Ağırlıyor - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Alanyaspor'u Ağırlıyor

Beşiktaş, ligdeki kötü gidişatı durdurmak için Alanyaspor'la karşılaşıyor. Maç saat 19.00'da.

20.12.2024 09:16
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Ligde 10. hafta oynanan Galatasaray derbisinin ardından 3 puan almakta zorlanan siyah-beyazlılar, son 7 karşılaşmada yalnızca 1 kez kazandı. Söz konusu dönemde 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 2 kez de rakipleriyle yenişemedi.

Geçen hafta Adana Demirspor deplasmanında 2-1 mağlup olan "Kara Kartal"da bu sonucun ardından futbolcular, taraftardan tepki görmüştü. Alanyaspor karşısında galip gelmek isteyen siyah-beyazlılar, 3 puan alarak kötü gidişatı durdurmak istiyor.

Beşiktaş, Alanyaspor maçı öncesinde oynadığı 15 maçta 7 galibiyet aldı. Siyah-beyazlılar, 4'er yenilgi ve beraberlikle topladığı 25 puan ile 6. sırada kendine yer buldu.

Son 3 maçta 2 kez sahadan kazanarak ayrılan Alanyaspor ise toplamda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi ile 17 puanla 14. sırada yer aldı.

Eksikler

Beşiktaş'ta 25 yaşındaki savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, kırmızı kart cezasından dolayı Alanyaspor maçında oynayamayacak.

Tayyip Talha, Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmanın 76. dakikasında yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Tecrübeli oyuncunun yerine sakatlığını atlatan Felix Uduokhai'nin oynaması bekleniyor.

Öte yandan siyah-beyazlı takımda uzun süre sahalardan uzak kalacak Necip Uysal'ın yanı sıra Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Ciro Immobile'nin tedavileri sürüyor.

Siyah-beyazlı futbolcular Rashica ile Immobile'nin maçta forma giyip giymeyeceğine ilişkin son durumun maç saatine doğru belli olacağı ifade ediliyor.

Beşiktaş'ta 5 oyuncu sınırda

Beşiktaş'ta, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor karşılaşmasında 5 oyuncu ceza sınırında yer alıyor.

Kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncusu Jonas Svensson, orta saha Al-Musrati ile golcü isim Ciro Immobile, Alanyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Bu oyuncular, cezalı duruma düşmeleri halinde Rizespor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

Gedson Fernandes dönüyor

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart cezasını tamamladı.

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin forma vermesi durumunda Portekizli oyuncu, 1 maçlık aranın ardından sahadaki yerini alacak.

Gedson, bu sezon tüm kulvarlarda attığı 8 gol, 2 asistlik performansla ön plan çıkmayı başardı.

İki takım arasında 17. randevu

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile 17. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 16 maçın 10'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 3'ünden Alanyaspor galip ayrıldı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 33 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 17 gol kaydetti.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Beşiktaş, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Alanyaspor'u Ağırlıyor - Son Dakika

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