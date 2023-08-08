Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'i İstanbul'a getirdi - Son Dakika
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Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'i İstanbul'a getirdi

08.08.2023 18:20

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'i İstanbul'a getirdi. İngiliz yıldız, Beşiktaş ile görüşmelere devam etmek üzere Türkiye'ye geldi.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'i İstanbul'a getirdi. 29 yaşındaki yıldız siyah-beyazlılara imza atacak.

İSTANBUL'A GELDİ

Son olarak Liverpool forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain'in Beşiktaş ile görüşmelere devam etmek üzere İstanbul'a geldi. İngiliz yıldız, saat 17.30 sularında İstanbul'a indi.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

İngiliz devi Liverpool ile yollarını ayırdıktan sonra bazı Premier Lig kulüpleriyle görüşen Oxlade-Chamberlain, geçtiğimiz hafta içi başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edilmişti. Beşiktaş, yapılan görüşmeler sonucunda oyuncuyu Türkiye'ye davet etti ve İngiliz oyuncu salı günü Türkiye'ye indi.

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Alex Oxlade Chamberlain, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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