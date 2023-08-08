Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'i İstanbul'a getirdi. 29 yaşındaki yıldız siyah-beyazlılara imza atacak.

İSTANBUL'A GELDİ

Son olarak Liverpool forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain'in Beşiktaş ile görüşmelere devam etmek üzere İstanbul'a geldi. İngiliz yıldız, saat 17.30 sularında İstanbul'a indi.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

İngiliz devi Liverpool ile yollarını ayırdıktan sonra bazı Premier Lig kulüpleriyle görüşen Oxlade-Chamberlain, geçtiğimiz hafta içi başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edilmişti. Beşiktaş, yapılan görüşmeler sonucunda oyuncuyu Türkiye'ye davet etti ve İngiliz oyuncu salı günü Türkiye'ye indi.