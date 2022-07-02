Beşiktaş, Alex Teixeira ile yollarını ayırdı! Fesih konusunda anlaşma sağlandı

Beşiktaş, Alex Teixeira ile sözleşme fesih konusunda anlaşma sağladı. Geçen sezon bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık sözleşme imzalanan Brezilyalı futbolcu, beklentilerin oldukça uzağında kalmıştı. Siyah-beyazlı yönetim, avukatıyla birlikte kulübe gelen Teixeira ile görüştü. Oyuncuyu bonservisini bedelsiz olarak vererek sözleşmeyi feshetme konusunda ikna etti. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Brezilyalı oyuncu ile yollar tamamen ayrıldı.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira ile yolların ayrıldığını, "Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshetmiş bulunmaktayız. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda anlayış gösteren Alex Teixeira'ya hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleriyle duyurdu.

4 GOL KAYDETTİ

32 yaşındaki orta saha oyuncusunun siyah beyazlılar ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu. Geçen sezon Beşiktaş ile 31 maça çıkan Teixeira 4 gol attı, 1 asist yaptı.