Beşiktaş, ALG Spor'un kurallara aykırı futbolcu oynatmasını Tahkim Kurulu'na taşıyacak - Son Dakika
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Beşiktaş, ALG Spor'un kurallara aykırı futbolcu oynatmasını Tahkim Kurulu'na taşıyacak

Beşiktaş, ALG Spor\'un kurallara aykırı futbolcu oynatmasını Tahkim Kurulu\'na taşıyacak

Beşiktaş Kulübü, ALG Spor ile oynadıkları maçta rakibin kurallara aykırı futbolcu oynattığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonuna yaptıkları itirazın reddedildiğini duyurdu. ALG Spor'un transfer yasağına rağmen Tuğba Karataş'ı transfer ettiği ve lisans çıkardığı belirtilen açıklamada, hukuksuzluğa dikkat çekilerek Tahkim Kurulu'na başvuracakları ifade edildi.

15.03.2024 16:45
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Beşiktaş Kulübü, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki rakiplerinden ALG Spor'la yaptıkları maçta rakibin kurallara aykırı futbolcu oynattığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonuna yaptıkları itirazın reddedildiğini, konuyu Tahkim Kurulu'na taşıyacaklarını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Transfer yasağına rağmen ALG Spor, 10 Ocak 2024 tarihinde Tuğba Karataş'ı transfer etmiş, ALG Spor'a transfer yasağı gelmiş olmasına rağmen TFF Adana Bölge Müdürlüğü Tuğba Karataş'a lisans çıkarmıştır." ifadeleri kullanıldı.

ALG Spor ile 14 Ocak'ta yaptıkları maçta Tuğba Karataş'ın görev aldığı ve durumun tespitinin ardından TFF'ye itiraz edildiği, Amatör Futbol Disiplin Kurulunun 2 ay sonra cevap vererek zaman aşımı nedeniyle itirazı reddettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"FIFA tarafından ALG Spor'a transfer yasağı gelmiş olmasına rağmen Tuğba Karataş'a hangi sebeple lisans verilmiştir? Böyle bir hukuksuzluk yaşanırken sporcuların organizasyona saygı duymasını nasıl beklersiniz? Daha da önemlisi FIFA nezdinde ülkenin düştüğü durumu izah edebilecek bir gerekçe üretebilir misiniz? Söz konusu hukuka aykırı kararla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kuruluna başvuracağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: AA

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