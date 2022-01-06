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Beşiktaş altyapısıyla umut veriyor - Son Dakika

Beşiktaş altyapısıyla umut veriyor

06.01.2022 12:20
Beşiktaş altyapısıyla umut veriyor

Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda üstünlük kurarak kupayı müzesine götüren Beşiktaş, altyapısından gelen isimlerle elde ettiği başarılarla camiayı sevindirdi.

Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda üstünlük kurarak kupayı müzesine götüren Beşiktaş, altyapısından gelen isimlerle elde ettiği başarılarla camiayı sevindirdi.

Siyah-beyazlı takım, altyapısından yetişen ve A takımın efsaneleri arasına giren Sergen Yalçın yönetiminde geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı. Beşiktaş ayrıca Yalçın yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürme başarısı gösterdi.

Altyapısından A takıma yükselen isimlerle 236 günde 3 kupa kazanan Beşiktaş'ta yine altyapıdan yetişen Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı ve Emirhan İlkhan da performanslarıyla dikkati çekiyor.

Önder Karaveli ile kupa geldi

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın görevden ayrılmasının ardından altyapısında görev yapan Önder Karaveli yönetiminde kupa sevinci yaşamaya devam etti.

Yalçın'ın istifası sonrası göreve getirilen 19 Yaş Altı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ve yardımcısı Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da Fraport TAV Antalyaspor'u geçerek kupayı müzesine götürdü.

Karaveli, altyapıdan yardımcısı Serdar Topraktepe ile beraber takımı ligde de toparlamaya başladı.

Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişi bir nebze sonlandıran Karaveli, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş'ı son 16 turuna taşıdı.

Ersin penaltı kurtarışlarıyla dikkati çekiyor

Loris Karius'un ayrılmasının ardından fırsat bulan 21 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu da son dönemde penaltılardaki başarısıyla dikkati çekiyor.

Beşiktaş'ın Süper Lig'de evinde Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta sarı-kırmızılı ekibin kazandığı penaltıda Mustafa Muhammed'in vuruşunda başarılı bir kurtarış yapan Ersin, yine ligde oynanan ve 2-1 kazandıkları Göztepe karşılaşmasında İzmir temsilcisinin Soner Aydoğdu ile kullandığı penaltıda gole izin vermedi.

Ersin, seri penaltılara giden Turkcell Süper Kupa maçında da Fraport TAV Antalyaspor'un bir atışında gole izin vermeyerek Beşiktaş'ın kupayı kazanmasında büyük pay sahibi oldu.

Rıdvan Yılmaz istikrar yakaladı

Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz da son dönemdeki istikrarıyla dikkati çekiyor.

Sol bekte görev yapan Rıdvan, 2018-2019'da bir lig maçında süre alırken, sonraki sezon 6 lig ve bir Türkiye Kupası mücadelesine çıktı.

Geçen sezon 18 lig maçında bir gol atan 20 yaşındaki futbolcu, 2 Türkiye Kupası ve bir Avrupa kupası maçında daha şans buldu.

Son dönemde takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Rıdvan, 13 lig karşılaşmasında fileleri 2 kez havalandırdı. Genç oyuncu ayrıca bu sezon 2 Şampiyonlar Ligi, birer de Türkiye Kupası ve Süper Kupa maçına çıktı.

Serdar Saatçı da şans bulmaya başladı

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki oyuncusu Serdar Saatçı da daha fazla şans bulmaya başlayan altyapı oyunculardan biri oldu.

Geçen sezon sadece bir Türkiye Kupası mücadelesinde süre alan Serdar, bu sezon ise 4 lig, birer Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçında forma giydi.

Yeni umut Emirhan İlkhan

Beşiktaş'ın altyapıdaki yeni umudu Emirhan İlkhan oldu.

İlk profesyonel deneyimini Turkcell Süper Kupa'da yaşayan 17 yaşındaki oyuncu, ortaya koyduğu performansla beğeni topladı.

Fraport TAV Antalyaspor maçının 80. dakikasında Kenan Karaman'ın yerine oyuna dahil olan Emirhan, sağ kanatta takımının hücumlarını hareketlendiren isimlerden biri oldu.

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye Kupası, Antalyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş altyapısıyla umut veriyor - Son Dakika Spor


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