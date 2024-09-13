Beşiktaş, Amartey ile sözleşmesini feshetti - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Amartey ile sözleşmesini feshetti

Beşiktaş, Amartey ile sözleşmesini feshetti

Beşiktaş, Ganalı stoper Daniel Amartey ile yapılan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

13.09.2024 20:33
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Beşiktaş, 29 yaşındaki Ganalı stoper Daniel Amartey'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.

Beşiktaş, 29 yaşındaki defans oyuncusu Daniel Amartey'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzle profesyonel futbolcu Daniel Amartey arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız" denildi.

Beşiktaş formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Amartey, 1 gol kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

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