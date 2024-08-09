Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic\'i Süper Lig ekibine gönderiyor

Spor

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir yandan da kadro planlaması için yoğun mesai harcanıyor. Yabancı sayısını arttırmayı hedefleyen siyah-beyazlılarda Boşnak futbolcu Amir Hadziahmetovic ile yollar ayrılmak üzere.

RİZESPOR'A KİRALIK GİDİYOR

Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş ve Çaykur Rizespor, Amir Hadziahmetovic'in kiralık transferi için anlaşma sağladı. 27 yaşındaki orta saha, birkaç gün içinde resmi imzayı atmak için Rize'ye gidecek.

DAHA FAZLA OYNAMAK İÇİN AYRILMAYI KABUL ETTİ

Siyah beyazlı takımda yönetim, Amir'le görüşüp gelen teklifleri değerlendirmesini istedi. Hadziahmetovic de daha fazla süre bulabilmek Beşiktaş'tan kiralık olarak ayrılmayı kabul etti. Böylece kulüpler arasında da anlaşma sağlandı.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Amir Hadziahmetovic, 2022-2023 sezonunun devre arasında 3.2 milyon euroya Konyaspor'dan Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah-beyazlı formayı giydiği 1.5 sezonda tüm kulvarlarda toplamda 42 maça çıkan Boşnak orta saha, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Amir'in Beşiktaş ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.