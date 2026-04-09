Beşiktaş Antalyaspor'a Hazır

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel uygulamalarla sona erdi.
Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabakayı, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
