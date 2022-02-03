Üye Girişi
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

03.02.2022 14:09
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, 1,5 saat sürdü.

İlk bölümde salonda kuvvet, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan siyah-beyazlı ekip, sahada yapılan çeşitli pas ve top kapma idmanları gerçekleştirdi.

Taktik çalışmaların da yer aldığı antrenman çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş yarın yapacağı idmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Beşiktaş, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
14:07 Babasını öldüren cani evladın hedefinde annesi varmış: Evden kaçarak canını kurtardı
14:00 Semih Kaya Galatasaray'a yeniden geliyor
13:54 Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi
13:51 Ece Erken'in yakın arkadaşı son durumunu paylaştı: Tuvalete düşürdüğü ilaçları içiyor
13:47 İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'tan tepki: Süleymaniye Camii'ne yapılan zulümdür
13:44 Belçika ekibi, Frey'in satışıyla rekor kıracak
13:44 İşkence ettikleri 5 yaşındaki Eymen'i öldürüp tandıra atmışlardı! Dava sil baştan!
13:29 Doğum günü kutlamasına romantik kareler damga vurdu! İrem Helvacıoğlu'ndan ilan-ı aşk
13:27 Donarak ölen göçmen sayısı yükseliyor! Son rakam 19
13:26 Kılıçdaroğlu'ndan enflasyon oranı yorumu: Nebati bey üzülmesin diye TÜİK istediğini vermiş!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 14:14:45. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement