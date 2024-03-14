Beşiktaş, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasının ardından oynanan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek. - İSTANBUL