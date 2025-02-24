Beşiktaş Antalyaspor Maçına Hazır - Son Dakika
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Beşiktaş Antalyaspor Maçına Hazır

Beşiktaş Antalyaspor Maçına Hazır

Beşiktaş, Antalyaspor ile oynayacağı maç için Antalya'da antrenman yaptı. Teknik direktör Solskjaer yönetiminde yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idman, kondisyon ve taktik çalışmaları içerdi.

24.02.2025 16:06
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün Antalya'da kaldığı otelde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında yarın saat 15.00'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda Antalyaspor ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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