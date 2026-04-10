Beşiktaş, Antalyaspor'u 4-2 Yendi
Beşiktaş, Antalyaspor'u 4-2 Yendi

Beşiktaş, Antalyaspor\'u 4-2 Yendi
10.04.2026 22:13
Beşiktaş, Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Doğukan'ın pasında Ballet'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda üst direğe de çarpan top, yakın köşeden ağlarla buluştu. 3-2

58. dakikada Jota'nın sol taraftan ortasında Murillo'nun gelişine vuruşunda kaleci Julian, sağ köşeye yönelen topu çeldi.

59. dakikada Kartal Kayra'nın ceza sahası dışı vuruşunda kalecinin sektirdiği topu Oh, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla filelere gönderdi. 4-2

79. dakikada Murillo'nun sağ taraftan ortasında El Bilal Toure'nin gelişine vuruşunda kaleci Julian topu sektirdi. Cerny'nin kale alanı içinde tamamlamak istediği meşin yuvarlağı kaleci Julian iki hamlede kontrol etti.

81. dakikada Doğukan'ın ceza sahası içi sol çaprazdan aşırtma vuruşunda kaleci Ersin'i geçen meşin yuvarlağı Emirhan kafayla üstten kornere gönderdi.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Furkan Ürün, Murat Altan

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz (Kristjan Asllani dk. 77), Orkun Kökçü (Salih Uçan dk. 87), Cengiz Ünder (Vaclav Cerny dk. 77), Junior Olaitan, Jota Silva (El Bilal Toure dk. 62), Hyeon-Gyu Oh

Yedekler: Devis Vasquez, Milot Rashica, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Yasin Özcan, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Antalyaspor: Julian, Erdoğan Yeşilyurt (Bünyamin Balcı dk. 37), Veysel Sarı, Lautaro Giannetti, Georgi Dzhikiya (Doğukan Sinik dk. 37), Kenneth Paal, Ramzi Safuri, Jesper Ceesay (Nikola Storm dk. 87), Dario Saric, Samuel Ballet (Samet Karakoç dk. 90), Sander Van de Streek

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk, Abdülkadir Ömür, Yohan Boli, Kerem Kayaarası

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Orkun Kökçü (dk. 5), Jota Silva (dk. 9), Hyeon-Gyu Oh (dk. 33 ve 59) (Beşiktaş), Sander Van de Streek (dk. 21), Samuel Ballet (dk. 47) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Emirhan Topçu (Beşiktaş), Samuel Ballet, Ramzi Safuri (Antalyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Antalyaspor'u 4-2 Yendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Beşiktaş, Antalyaspor'u 4-2 Yendi - Son Dakika
