Beşiktaş, Antalyaspor\'u 4-2 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Doğukan'ın pasında Ballet'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda üst direğe de çarpan top, yakın köşeden ağlarla buluştu. 3-2
58. dakikada Jota'nın sol taraftan ortasında Murillo'nun gelişine vuruşunda kaleci Julian, sağ köşeye yönelen topu çeldi.
59. dakikada Kartal Kayra'nın ceza sahası dışı vuruşunda kalecinin sektirdiği topu Oh, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla filelere gönderdi. 4-2
79. dakikada Murillo'nun sağ taraftan ortasında El Bilal Toure'nin gelişine vuruşunda kaleci Julian topu sektirdi. Cerny'nin kale alanı içinde tamamlamak istediği meşin yuvarlağı kaleci Julian iki hamlede kontrol etti.
81. dakikada Doğukan'ın ceza sahası içi sol çaprazdan aşırtma vuruşunda kaleci Ersin'i geçen meşin yuvarlağı Emirhan kafayla üstten kornere gönderdi.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Furkan Ürün, Murat Altan
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz (Kristjan Asllani dk. 77), Orkun Kökçü (Salih Uçan dk. 87), Cengiz Ünder (Vaclav Cerny dk. 77), Junior Olaitan, Jota Silva (El Bilal Toure dk. 62), Hyeon-Gyu Oh
Yedekler: Devis Vasquez, Milot Rashica, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Yasin Özcan, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Antalyaspor: Julian, Erdoğan Yeşilyurt (Bünyamin Balcı dk. 37), Veysel Sarı, Lautaro Giannetti, Georgi Dzhikiya (Doğukan Sinik dk. 37), Kenneth Paal, Ramzi Safuri, Jesper Ceesay (Nikola Storm dk. 87), Dario Saric, Samuel Ballet (Samet Karakoç dk. 90), Sander Van de Streek
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk, Abdülkadir Ömür, Yohan Boli, Kerem Kayaarası
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Goller: Orkun Kökçü (dk. 5), Jota Silva (dk. 9), Hyeon-Gyu Oh (dk. 33 ve 59) (Beşiktaş), Sander Van de Streek (dk. 21), Samuel Ballet (dk. 47) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Emirhan Topçu (Beşiktaş), Samuel Ballet, Ramzi Safuri (Antalyaspor) - İSTANBUL
