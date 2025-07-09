Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Anthony Brown ile sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2025-26 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş GAİN Takımımız, Amerikalı kısa forvet Anthony Brown'ı kadrosuna kattı." ifadeleri kullanıldı.
Anthony Brown son olarak Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom'da forma giymişti.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Anthony Brown ile Anlaştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?